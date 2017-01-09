Завершився прийом заявок на посаду голови Нацполіції, є 64 претенденти - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

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«Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіції України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія», - написав він.

За словами Авакова, після опрацювання документів, протягом трьох днів, повний список допущенних до конкурсу кандидатів, що відповідають згідно закону кваліфікаційним вимогам - буде доступний на сайті МВС.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Кабінет міністрів звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції. Того ж дня т.в.о. голови Нацполіції було призначено Вадима Трояна.

Згодом Аваков заявив, що створив консультативну комісію для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду голови Національної поліції, а також оголосив власне конкурс на посаду.

При цьому міністр звертав увагу, що закон не передбачає проведення конкурсу для призначення керівника Нацполіції.

"Однак з огляду на той факт, що до людини, яка обійме посаду голови Національної поліції України, має бути беззастережна довіра як українського суспільства, так і міжнародного політикуму, я прийняв рішення про проведення консультативного конкурсу для діючих поліцейських на заміщення цієї посади", - заявив Аваков.

За його словами, до складу консультативної комісії для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду керівника поліції запрошено представників міжнародних організацій та експертів від української громадськості.