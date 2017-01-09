Завершився прийом заявок на посаду голови Нацполіції, є 64 претенденти - Аваков

13:35, 09 січня 2017
Суспільство
247 1

Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на посаду голови Національної поліції України, подано 64 заявки.

Аваков повідомив про завершення прийому заявок на консультативний конкурс на голову Нацполиции України / УНІАН

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожАваков розповів про особливості конкурсу на посаду голови Нацполіції

«Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіції України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія», - написав він.

За словами Авакова, після опрацювання документів, протягом трьох днів, повний список допущенних до конкурсу кандидатів, що відповідають згідно закону кваліфікаційним вимогам - буде доступний на сайті МВС.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Кабінет міністрів звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції. Того ж дня т.в.о. голови Нацполіції було призначено Вадима Трояна.

Згодом Аваков заявив, що створив консультативну комісію для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду голови Національної поліції, а також оголосив власне конкурс на посаду.

При цьому міністр звертав увагу, що закон не передбачає проведення конкурсу для призначення керівника Нацполіції.

"Однак з огляду на той факт, що до людини, яка обійме посаду голови Національної поліції України, має бути беззастережна довіра як українського суспільства, так і міжнародного політикуму, я прийняв рішення про проведення консультативного конкурсу для діючих поліцейських на заміщення цієї посади", - заявив Аваков.

За його словами, до складу консультативної комісії для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду керівника поліції запрошено представників міжнародних організацій та експертів від української громадськості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Аваков#Нацполіція