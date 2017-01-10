У поліції Донеччини з’явився новий штурмовий загін (фото, відео)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

«Сьогодні, 9 січня 2017 року, дали дорогу в життя спецпідрозділу КОРД. До його складу увійшли співробітники поліції, які пройшли відбір, 2-х місячні курси виживання, отримали відповідний сертифікат бійця КОРД та пройшли переатестацію. Наш спецпідрозділ має бути кращим», - повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області Вячеслав Аброськін.

За його словами, на посади спецпідрозділу призначено тих бійців, які пройшли відповідну підготовку. «Можна сказати, з цього дня в Донецькій області починає своє існування спецпідрозділ КОРД», - зазначив В’ячеслав Аброськін.

Як повідомляє відділ комунікації донецької поліції, бійці йшли до цього близько року. Пройшли жорсткий відбір, курс виживання, спецпідготовку за міжнародними стандартами у Києві та отримали сертифікати КОРДу. До цього дня дійшли тільки найвитриваліші та напрофесійніші.

Читайте такожНа Донеччині поліція затримала трьох прихильників ДНР

Сьогодні КОРД Головного управління НП в Донецькій області – потужний штурмовий загін, призначений для супроводження поліцейських спецоперацій та затримання озброєних злочинців, в тому числі – в зоні бойових дій. Командиром загону став досвідчений боєць з позивним «Тридцять третій», який, до речі, отримав найвищий бал під час складання тестів. Серед бійців – учасники бойових дій в Дебальцевому та Широкіному.

Очільник поліції Донеччини відзначив, що наразі повністю вирішена проблема з автотранспортом, технічним забезпеченням спецпідрозділу. Бійці мають на озброєнні сучасну зброю, спецтехніку, зокрема сучасний український бронеавтомобіль «Варта», який витримує вибух 6 кг тротилу.

Єдиним питанням залишається кадрове забезпечення. Наразі підрозділ укомплектований приблизно на 50%. Протягом 2 - 3 місяців планується укомплектувати штат повністю.