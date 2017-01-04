У звільненому ЗСУ Новолуганському мешканці не можуть додзвонитися до поліції - потрапляють до "ДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Виправити це наразі технічно неможливо - так говорять представники "Укртелекому", які надають комунікаційні послуги та технічний супровід лінії "102", - йдеться у його повідомленні.

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Зараз поліцейські розповсюджують інформацію серед жителів, що від сьогодні для звернень з Новолуганського виділені окремі телефонні лінії: 050-346-24-78, 067-623-51-52 та на "гарячу лінію" 0-800-505-102.

"А вже з 11 січня звернення жителів Новолуганського будуть надходити до центру керування нарядами UASC", - запевнив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016-го року українські військові взяли під контроль селище Новолуганське що знаходилося у "сірій" зоні.