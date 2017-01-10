Засідання суду у справі екс-"беркутівців перенесено через порушення громадського порядку

Як повідомили УНІАН у суді, перерву було оголошено через порушення громадського порядку присутніми в залі відвідувачами. Водночас у суді не уточнили, про які саме порушення йде мова. Наступне судове засідання має відбутися об 11.30 17 січня.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка і Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

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10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.