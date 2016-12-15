У Києві суд допитав чергового потерпілого у справі п’ятьох екс-"беркутівців"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні колегія Святошинського районного суду допитала харків’янина, син якого Владислав Зубенко загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Під час судового засідання було з’ясовано, що смертельного поранення Владиславу Зубенку завдала куля калібром 7,62 мм, яка рикошетом від перешкоди влучила йому в тулуб. Саму кулю не вдалося знайти, оскільки вона пролетіла навиліт.

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Також у суді переглянули відеозаписи, на яких видно момент поранення Владислава Зубенка: він у момент поранення був на вулиці Інститутській біля банку "Аркада" та присів, прикриваючи металевим щитом іншого майданівця, який уже лежав поранений.

Крім того, Віталій Зубенко заявив сьогодні цивільний позов до обвинувачуваних екс-"беркутівців" на відшкодування моральної шкоди внаслідок втрати сина в розмірі 1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-"беркутівців" - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

Кримінальні провадження проти цих п’ятьох екс-"беркутівців" об'єднані в одне.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.