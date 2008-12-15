В МЗС переконують, що поневіряння екіпажу «Фаїна» скоро закінчаться

Стан здоров’я українських моряків судна «Фаїна», захопленого піратами поблизу Сомалі, є задовільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, процес звільнення українських моряків продовжується.

«Узгоджено схему заходів зі звільнення заручників. Схема реалізовується, і всі заходи звільнення зараз здійснюються. Ми очікуємо, що найближчим часом закінчиться епопея поневірянь українських громадян», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки й боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно знаходиться під спостереженням декількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї та техніки на берег.

За даними одного з сомалійських племінних старійшин, за звільнення “Фаїни” потрібно заплатити 3,5 млн. доларів.