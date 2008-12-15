У Полтавській області обікрали райдержадміністрацію та її сторожа

Міліція порушила справу за фактом крадіжки оргтехніки з Чутовської районної державної адміністрації Полтавської області.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області, о третій годині ночі 13 грудня невідомий зламав двері РДА, зв`язав 66-річну жінку-сторожа, відкрив п`ять кабінетів райадміністрації, звідки й виніс оргтехніку. Крім того, зловмисник викрав 1000 грн. у сторожа.

Справу порушили за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу («крадіжка, що привела до значних збитків», передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі - УНІАН).

Сума збитків з’ясовується.

Служба безпеки України паралельно розслідує факт викрадення інформації РДА, що зберігалася на вкрадених жорстких дисках.