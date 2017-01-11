З весни кримських "призовників" почнуть відправляти на "службу" в інші регіони Росії

Про це заявив представник Генерального штабу збройних сил Росії Василь Тонкошкуров, як повідомляють РИА Новости.

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"Громадяни, призвані з території Криму, направлялися для проходження військової служби у з'єднання і військові частини в межах півострова, однак ці обмеження діяли лише до першого січня 2017 року. Починаючи з поточного року громадяни будуть направлятися для проходження військової служби з'єднання і військові частини, розташовані і в інших регіонах країни в залежності від потреб військ", — сказав Тонкошкуров на підведенні підсумків осіннього призову.

Як відомо, у травні 2015 року перші призовники-кримчани вирушили на строкову службу в армію Росії, яка окупувала півострів.