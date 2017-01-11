У Генштабі ще не ухвалили рішення про призов на службу офіцерів запасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби», який був ухвалений 6 грудня 2016 року та набув чинності 7 січня 2017 року, запроваджується в особливий період такий вид військової служби як військова служба за призовом осіб офіцерського складу (строком на 18 місяців).

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«Рішення про призов (офіцерів запасу – УНІАН) ще не прийнято», - заявив Андрусяк, додавши, що у разі необхідності до Збройних сил призиватимуть громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання та не проходили військову службу.