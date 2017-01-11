У Генштабі розповіли про пріорітетні спеціальності військових, яких будуть призивати із запасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми проводили попередні розрахунки – спеціальності будуть різноманітні: це і спеціальності механізованих військ, танкових, високомобільних десантних військ, авіаційні спеціальності, розвідка, тилового, технічного, медичного забезпечення, весь спектр спеціальностей», - заявив він, відповідаючи на запитання, на які військові спеціальності будуть призиватись офіцерів запасу у разі проведення призову.

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Як повідомлялося, 5 січня в Міноборони заявили, що до Збройних сил України призиватимуть громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання та не проходили військової служби.

Водночас сьогодні, 11 січня, Андрусяк заявив, що рішення про оголошення призову на службу офіцерів запасу ще не ухвалено.