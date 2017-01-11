В списку Савченко фігурують екс-"беркутівці", обвинувачені у вбивстві активістів Євромайдану, - ЗМІ

Як повідомляє Громадське, в списках на обмін фігурують Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Сергій Тамтура.

Адвокат Аброськіна Олександр Горошинський сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати справжність даних у списку Савченко, та зазначив, що його підзахисний не готовий був би на подібний обмін.

Ігор Варфоломєєв, адвокат Сергія Зінченка та Сергія Тамтури, також зазначив, що його підзахисні до такого обміну не готові. «Для них це така сама новина, як і для мене», — сказав він.

Прокурор у справі екс-«беркутівців» Роман Псюк каже, що був здивований побаченими списками і не розуміє, чому саме ці троє обвинувачених в них опинились, а не інші — наприклад, там немає екс-заступника командира київського «Беркуту» Олега Янішевського та екс-бійця цього батальйону Олександра Маринченка, котрі також є обвинуваченими у цій справі. Обидва вони брали участь у війні на сході на стороні сил АТО.

Законних підстав і можливостей обміну Псюк не бачить. «Процесуально я не бачу можливостей для обміну цих трьох екс-«беркутівців». Єдиний варіант міг би бути, якщо обмін відбувся б після вироку суду у їхній справі. Однак, ці троє обвинувачених не мають жодного стосунку до воєнізованих формувань «ДНР» та «ЛНР», не є росіянами і не брали участі у війні на сході. Нагадаю, що Зінченко та Аброськін були затримані в квітні 2014 року і відтоді утримуються під вартою», — сказав він.

Екс-«беркутівці» Аброськін, Зінченко і Тамтура в списках Савченко присутні під номерами 1, 27 і 85. Усі вони є громадянами України. Аброськін та Зінченко позначені помаренчевим кольором — Надія Савченко пояснює, що це — «росіяни, котрих шукає «ДНР».

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Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва вчора переніс на 17 січня розгляд справи за обвинуваченням 5 колишніх «беркутівців» у вбивстві 39 активістів Євромайдану у лютому 2014 року. Перерву було оголошено через порушення громадського порядку присутніми в залі відвідувачами.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка і Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.