Одесити вибирають кращий пам'ятник Бабелю

Сьогодні стартувало інтернет-голосування жителів Одеси за визначенням кращого з п`яти проектів пам`ятника письменникові Ісааку Бабелю, яке триватиме до 21 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, будь-який одесит може заповнити електронну анкету учасника голосування (стать, вік і район проживання) і повідомити особисту думку щодо проектів на офіційний сайт Одеси або висловити її впродовж 5 днів за телефоном до редакції газети міськради «Одесский вестник».

З проектами пам`ятника І.Бабелю, вже відібраними журі конкурсу з представлених 24, всі бажаючі мають можливість знайомитися в холі будівлі Одеської міськради.

Нагадаємо, за ініціативою Всесвітнього клубу одеситів 24 червня цього року міськвиконком ухвалив рішення спорудити в Одесі пам`ятник місцевого значення письменникові І.Бабелю.

12 листопада міськуправління інформації повідомило, що над пам`ятником письменникові працюватимуть московський скульптор Георгій ФРАНГУЛЯН і полтавський архітектор Олег ЛУЦЕНКО.

Проте пізніше з`ясувалося, що журі порушило умови проведення конкурсу, зокрема, принцип анонімності авторів наданих робіт, за що першому заступникові начальника міськуправління архітектури і містобудування Владимиру КОЛОКОЛЬНИКОВУ оголошено догану, а віце-мерові Михайлу КУЧУКУ - суворе попередження.

З урахуванням цього мер Одеси Едуард ГУРВІЦ запропонував визначити переможця конкурсу на кращий проект пам`ятника самим одеситам.