Курс долара до вінницьких харчів жодного стосунку не має

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ вважає, що продукти харчування, які вирощуються в регіоні, дорожчають спекулятивно на фоні фінансово-економічної кризи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької ОДА Ірина КОШЕЛЬНИК, посилаючись на слова губернатора.

"Підстав для зростання цін на сільськогосподарську продукцію, що вирощується у Вінницькій області, немає. Продукти харчування дорожчають спекулятивно на фоні фінансово-економічної кризи", - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Він також передбачає, що ціни на продовольчі товари будуть знижуватися. "Регіональний аграрний сектор продемонстрував найкращий за свою історію вал та показники врожайності практично по всіх культурах", - повідомив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

У тому, що торгівці піднімають ціни вслід за зростанням долара, губернатор вбачає спекулятивну складову. "Те, що продаємо на ринках – м’ясо, молоко, сільськогосподарські товари, – це продукт, який ми вирощуємо за гривню і жодного відношення курс валюти до цін на ринку не має, якщо це український продукт", - сказав він.

Також голова ОДА не виключає, що відбудеться традиційний новорічний стрибок цін, проте він переконаний, що продукти харчування вітчизняного виробництва мають здешевіти.

"Одним із «плюсів» кризи є падіння рівня інфляції через зменшення споживання, отже, підстав для зростання вартості продтоварів немає", - зауважив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

"Ті повноваження, які надані облдержадміністраціям в рамках ринкового регулювання цін, в області використано", - підкреслив він.

Коментуючи ситуацію в аграрному секторі в умовах кризи, губернатор зауважив: "Навіть в умовах фінансово-економічної кризи можна збалансувати цю галузь, щоб захищеними себе відчували і аграрії, і люди на базарі, і в магазині. Треба працювати далі і коригувати державну політику, щоб підтримувати сільськогосподарського виробника і збільшувати субсидію на пряму на цю галузь".

Довідка УНІАН. Розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації встановлений граничний рівень торговельної надбавки на основні види продовольчих товарів.

Надбавка на борошно, макаронні вибори, цукор, крупу манну та гречану передбачає не більше 20% до оптових цін виробників, розташованих на території област,і та не більше 15% до цін постачальників товарів, виробники яких розташовані за межами області. На хліб запроваджено 5%-ву торговельну надбавку, додатково може бути включено в ціну не більше 6% транспортних затрат в межах населеного пункту та не більше 10% - за його межами.

В області також діє обмеження рівня рентабельності виробництва борошна пшеничного і житнього на рівні 8% та хліба й хлібобулочних виробів – не більше 5%. І це стосується усіх виробників області незалежно від форми власності та обсягів виробництва.