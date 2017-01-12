У Запоріжжі на гроші від продажу пам'ятника Леніну хочуть звести монумент бійцям АТО

На сесію Запорізької міськради винесли проект рішення про продаж з аукціону пам'ятника Леніну. На виручені кошти планують спорудити монумент загиблим бійцям АТО. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЯк заробити на декомунізації: польський досвід приваблення туристів (відео)

20-метрового "Ілліча" демонтували навесні минулого року. Міська влада вирішила зберегти цілісність скульптури, тому від постаменту фігуру відокремлювали протягом майже 30 годин.

Зараз скульптуру охороняють комунальники. Пам'ятник вже 10 місяців лежить під відкритим небом за колючим дротом під наглядом працівників місцевого водоканалу.

Документи для продажу хочуть підготувати вже до 1 березня.

Раніше в Запоріжжі за 150 тисяч гривень продали "Залізний трон", створений зі зброї і розірваних снарядів. Зібрані гроші пішли на допомогу бійцям АТО.