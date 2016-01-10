У Росії політики знову заговорили про необхідність поховати Леніна

Як повідомляє Лента.ру, про це заявив депутат Держдуми РФ від ЛДПР Іван Сухарєв. «Досить займатися неподобством. Минуло 100 років. У нас є рішення 2-го з'їзду Рад від 26 січня 1924 року. В ньому було поставлене питання про поховання. А говорити, що його поховали, не варто. Навіть за православними канонами - я не вважаю, що Ленін сьогодні похований. І в серці Росії у нас могила, де лежить труп - це неправильно. Пора це припинити», - підкреслив політик.

Читайте такожГоловний комуніст РФ прирівняв Леніна до Ісуса ХристаНа його думку, на місці мавзолею можна було б відкрити музей. Парламентарій пропонує переглянути законопроект про перепоховання Леніна, який був відхилений думською більшістю в 2004 році. Це питання, як стверджує депутат, розглядатиметься на наступній сесії нижньої палати російського парламенту.

Питання винесення тіла з мавзолею не раз порушувалося громадськістю і політиками. Під час ремонту в споруді, який проходив з вересня 2012 року по травень 2013 року, ряд депутатів від ЛДПР наполягали на тому, щоб саркофаг винесли і не заносили назад.

Тіло Леніна було поховане в мавзолеї на Красній площі в 1924 році. Спочатку, саркофаг зберігався у тимчасових дерев'яних спорудах. У 1930 році було споруджено сучасну будівлю мавзолею за проектом архітектора Олексія Щусєва.