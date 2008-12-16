Економіка України впала у листопаді на 14,4%

Як повідомив Держкомстат України, зростання реального ВВП в січні-листопаді 2008 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 103,6%, тоді як за 10 місяців даний показник дорівнював 105,8%. Таке зниження викликане падінням ВВП в листопаді до листопада 2007 року на 14,4%.

Востаннє падіння ВВП в листопаді мало місце в 2005 році – на 2,7%. Найбільше річне зниження ВВП спостерігалося в 1994 році – на 22,9%, на другому місці знизу - 1993 рік (мінус 14,2%).