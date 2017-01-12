На Донеччині заарештували псевдодобровольця, який вимагав у людей гроші
18:34, 12 січня 2017Суспільство
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На Донеччині заарештовано чоловіка, який, представляючись заступником командира одного з добровольчих батальйонів, вимагав гроші у людей.
Псевдозаступника комбата, який вимагав у людей гроші, заарештовано / УНІАН
Чоловіка заарештовано строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 64 тис. гривень. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
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У прокуратурі пояснили, що зловмисник, представляючись заступником командира одного з добровольчих батальйонів, вимагав від громадян гроші за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.
Під таким приводом він отримав від громадян понад 100 тисяч гривень. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст. 189 (вимагання) КК України. Досудове розслідування триває.
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