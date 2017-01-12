Псевдодоброволець шантажував жителів Донеччини відповідальністю за нібито причетність до "ДНР"

Як повідомляє прес-служба прокуратури, слідчим управлінням прокуратури Донецької області спільно із співробітниками Управління СБУ в Донецькій області затримано громадянина, який, представляючись заступником командира одного з добровольчих батальйонів, вимагав від громадян гроші.

Зловмисник, аби залякати громадян, вигадував різні приводи про притягнення до кримінальної відповідальності за нібито участь у терористичній організації «ДНР». Під таким приводом чоловік отримав від громадян грошові кошти у сумі понад 100 тис. грн.

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Його затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За даними прес-центру СБУ, зокрема здирник вимагав від жительки Бахмута 160 тис. грн, а в разі відмови погрожував її побити, а чоловіка притягнути до кримінальної відповідальності за нібито співпрацю з терористами. Правоохоронці затримали його під час одержання частини коштів – у сумі 60 тис. грн.