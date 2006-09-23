Луценко вважає, що Росія має відповісти за Боделана і Засуху

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що російська міліція має відповісти Генеральній прокуратурі України через свою Генеральну прокуратуру про наявність російського громадянства у екс-губернатора Київської області Анатолія ЗАСУХИ та колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА або витребувати їхні кримінальні справи у своє провадження чи повідомити про затримання і почати процедуру екстрадиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Коментуючи слова заступника генпрокурора України Олександра ШИНАЛЬСЬКОГО про те, що Генпрокуратура не направляла до Росії запитів про екстрадицію зазначених осіб, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Коли заступник генпрокурора говорить про те, що екстрадиція не розпочалася, то формально він правий, коли він говорить, що для цього немає підстав, він формально правий, але треба говорити до кінця, тому що російські правоохоронці не хочуть затримувати давно встановлених осіб, оголошених нашою Генпрокуратурою у розшук».

«Тому я підтверджую, - продовжив міністр, - що за матеріалами, які зібрані міліцією, Генпрокуратура порушила справи й оголосила у розшук згаданих громадян. Ми маємо дані і всі підстави вважати, що вони знаходяться на території Росії, принаймні, ці громадяни за винятком БАКАЯ, не мають офіційних даних, що прийняли російське громадянство».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня заступник генпрокурора України О.ШИНАЛЬСЬКИЙ заявив, що Генеральна прокуратура України не направляла до Росії запитів про екстрадицію А.ЗАСУХИ і Р.БОДЕЛАНА.

Водночас, як роз’яснило УНІАН поінформоване джерело в органах прокуратури, процесуально доки слідством не зібрано достатньо доказових матеріалів, офіційно запит по екстрадиції до тієї чи іншої країни не може бути направлено.

Разом з цим О.ШИНАЛЬСЬКИЙ, торкаючись питання кримінальної справи щодо екс-голови Державного управління справами Ігоря БАКАЯ, нагадав, що ГПУ отримала від своїх російських колег відповідь, що І.БАКАЙ є громадянином Росії, а тому, відповідно, екстрадований до України не може бути.

А.ЗАСУСІ інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків") і ч.2 ст.366 ("службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків"). 12 липня 2005 року А.ЗАСУХА був оголошений у міжнародний розшук. 5 липня цього року газета “КоммерсантЪ-Украина” написала, що А.ЗАСУХА зараз працює заступником губернатора Московської області Бориса ГРОМОВА.

Р.БОДЕЛАН був мером Одеси з 28 серпня 1998 року по квітень 2005 року. 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу щодо Р.БОДЕЛАНА за фактом зловживання службовим становищем. 16 грудня 2005 року прокуратура Одеської області припинила розслідування справи щодо Р.БОДЕЛАНА у зв`язку з неефективним розшуком його співробітниками МВС.