На Кіровоградщині відкрили музей "кіборгу", що загинув майже з усією розвідгрупою під час спроби врятувати пілота (відео)
20:58, 12 січня 2017Суспільство
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У селі Іванівка на Кіровоградщині відкрили музей загиблому "кіборгу".
Експозиція присвячена бійцеві Третього окремого полку спецпризначення Анатолій Бузуляку, який разом з майже всією своєю розвідгрупою загинув у Лутугиному, Донецька область.
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Тоді група намагалася врятувати українського пілота, чий літак збили бойовики.
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