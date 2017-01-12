На Кіровоградщині відкрили музей "кіборгу", що загинув майже з усією розвідгрупою під час спроби врятувати пілота (відео)

У селі Іванівка на Кіровоградщині відкрили музей загиблому "кіборгу".

Експозиція присвячена бійцеві Третього окремого полку спецпризначення Анатолій Бузуляку, який разом з майже всією своєю розвідгрупою загинув у Лутугиному, Донецька область. Читайте такожЗустрічали зі сльозами на очах: до Львова після 2 років полону повернувся "кіборг" Тарас Колодій (відео) Тоді група намагалася врятувати українського пілота, чий літак збили бойовики.

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