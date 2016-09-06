У Львові видали комікси про захисників Донецького аеропорту (відео)

У Львові видали комікси про захисників Донецького аеропорту. Перший випуск "Кіборг" розповідає про трьох братів із львівської 80-ї аеромобільної бригади, повідомляє ТСН.

Один із них був важко поранений під час тривалих боїв за аеропорт. Евакуація була неможлива, тому двоє інших десантників, ризикуючи життям, без зброї, в 30 градусний мороз, два кілометри виносили побратима з бойового пекла.

Перш ніж малювати комікси художник Дмитро Ткаченко зустрічався з захисниками Донецького аеропорту і детально записав їхні розповіді.