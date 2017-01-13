Президент у Миколаєві вручив ордери на квартири для сімей 15 учасників АТО

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Президент нагадав, що під час призначення Олексія Савченка на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації було наголошено на пріоритетності роботи з ветеранами АТО, в тому числі у питанні забезпечення їх житлом.

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«Для мене особисто велика честь висловлювати щирі слова вдячності та відзначення ветеранів АТО. Це обов’язок держави і мій, як президента і Верховного головнокомандувача, піклуватися про своїх воїнів, які ризикуючи життям захистили і продовжують захищати мир та спокій», - сказав Порошенко.

Також глава держави привітав родини, які сьогодні отримали ордери на квартири, та побажав їм миру в домі та в державі.

Він нагадав, що нещодавно також підписав закон про право ветеранів АТО на дострокове отримання пенсії.

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«Хочу запевнити, що і надалі, незважаючи на обмежені бюджетні ресурси, буде зроблено все можливе для того, щоб забезпечити гідне життя кращим громадянам України», - пообіцяв Порошенко.