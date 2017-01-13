У російському МЗС відреагували на "списки Савченко"

Про це заявила речник МЗС РФ Марія Захарова.

За словами Захарової, там є імена людей, чиї справи не пов'язані із ситуацією на Донбасі і мають "виключно кримінальне підґрунтя".

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"У списках, які ми бачили, є чимало росіян, які вже давно були звільнені. Так само там були прізвища людей, чиї справи мають суто кримінальне підґрунтя і ніяк не пов'язані із ситуацією на Донбасі", - повідомляється на сайті російського міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Савченко на своїй сторінці в Facebook опублікувала списки полонених українських військових на окупованому Донбасі, а також списки бойовиків, заарештованих владою України. Також вона опублікувала список громадян РФ, в який включено 102 прізвища, які заарештовані у зв'язку з боями на Донбасі в 2014-2016 роках.

Після чого Пєсков заявив, що в Кремлі мають намір проаналізувати оприлюднений Савченко список громадян РФ, затриманих в Україні.