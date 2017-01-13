"Українське радіо" почують жителі всіх окупованих територій Донбасу – Нацрада

Про це повідомили у прес-службі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

«12 січня Національна рада видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО з використанням радіочастоти 873 кГц у м. Часів Яр Донецької області Національній телекомпанії України. Тут розповсюджуватимуться передачі першої програми «Українського радіо», - йдеться в повідомленні.

За словами члена Нацради з телерадіомовлення Сергія Костинського, теоретичні розрахунки показують, що за потужності 50 кВт у денний час мовленням «Українського радіо» будуть охоплені підконтрольні Україні території – Костянтинівка, Краматорськ, Димитрів, Артемівськ, Лисичанськ, і більша частина окупованих територій, у тому числі міста Донецьк, Горлівка, Макіївка, Торець, Шахтарськ, Торез, Єнакієве, Дебальцеве, Брянка, Алчевськ. У нічний час покриття сигналом буде значно кращим - він охопить усі окуповані райони Донецької і Луганської областей.

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Костинський повідомив, що на сьогодні ведуться роботи Концерном РРТ щодо зміни конструкції антени, яка передаватиме сигнал, вирішується питання із передавачем. За приблизними розрахунками, технічно запустити мовлення можна буде за три місяці.

«Таким чином, жителі підконтрольних та окупованих територій зможуть слухати інформаційні програми «Українського радіо», а також передачі, створені спільно з «Голосом Донбасу», «Радіо Свобода», які адаптовані для жителів окупованих районів Донецької і Луганської областей», - зауважили у Нацраді з телерадіомовлення.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 26 травня 2016 року на території окупованого Криму почало мовлення українське радіо УР-1 на частоті 101.4 FM.