"Українське радіо" почало мовлення на окупований Крим

Українська радіохвиля на радіоприймачах підписана «Слава Україні!», повідомляє прес-служба Херсонсьої ОДА.

«Вперше за два роки анексії кримчани знову почули українське слово і голос своєї Батьківщини. Віднині він впевнено лунатиме у Криму. Щойно ми відновили українське національне мовлення на території тимчасово окупованого Криму! Я отримую повідомлення із Джанкоя і Красноперекопська – Україну чути в приймачах, люди говорять, що сигнал хороший», – розповів голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

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За його словами відновлення українського мовлення стане ще одним кроком до повернення Криму в Україну.

«Ця подія надасть віри нашим громадянам, які залишилися на тимчасово окупованій території. Крим був, є і буде українським. І ми це доводимо не словами, а справами. Я впевнений, що Крим повернеться вже найближчим часом, а у Сімферополі, Ялті та Бахчисараї лунатиме «Слава Україні! Героям слава!», – наголосив Андрій Гордєєв.

Зазначається, що 18 травня регуляторний орган затвердив конкурсні умови та прийняв рішення про оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіочастот у Херсонській області. Ліцензію на мовлення отримало українське радіо УР-1.

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Як додав Андрій Гордєєв, уже виділено земельну ділянку на території Генічеського району для побудови нової вежі, яка буде оснащена потужним передавачем. Таким чином українське теле- та радіомовленням покриє всі прикордонні райони Херсонщини та АР Крим.