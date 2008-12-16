У МВС кажуть, що криза - кризою, а крадії шапок були завжди

Міністерство внутрішніх справ фіксує сплеск злочинності в державі, але він є сезонним, і у даний час не можна говорити, що він є наслідком економічної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо впливу кризи на ріст злочинності.

Він зазначив, що збільшення кількості крадіжок з настанням холодів є сезонним, тому що злодії можуть відібрати не лише мобільний телефон у своєї жертви, а й іще якісь речі.

“Крадії шапок були і під час розквіту комуністичної влади, тому це (збільшення кількості злочинів - УНІАН) не залежить від того (економічної кризи - УНІАН)”, - сказав О.САВЧЕНКО.

З іншого боку, зауважив заступник міністра, погіршення матеріального становища може спонукати представників певних соціальних груп до правопорушень. Однак він категорично не погоджується з думкою про причетність до скоєння злочинів людей, звільнених з роботи через кризу.

“По-перше, це ображає наших громадян. А по-друге, люди, які звикли тяжко працювати, а, як правило, вони (звільнені - УНІАН) тяжко працюють, - далеко не у кожного підніметься рука взяти кастет чи ніж і вийти на широку дорогу”, - наголосив він.

Водночас, за словами О.САВЧЕНКА, стурбованість міліції викликають інші категорії громадян. Він повідомив, що в Україні офіційно зареєстровано майже 240 тис. хронічних алкоголіків та понад 150 тис. наркозалежних, додавши, що за оцінками фахівців, ці цифри потрібно помножити, щонайменше, на 10, щоб отримати дійсну кількість таких осіб. "Тобто, це мільйони людей, які можуть під впливом кризи, чисто фізичної, піти на те, щоб здобути якісь кошти”, - сказав заступник міністра.

Говорячи про статистику скоєння правопорушень певними категоріями громадян, О.САВЧЕНКО зауважив, що сьогодні про це говорити зарано, тому що перші дані можуть з’явитися лише у січні за підсумками грудня. Разом із тим він повідомив, що ще наприкінці листопада міністр поставив завдання вести відповідні обліки, щоб встановити, скільки злочинів здійснили власне безробітні, а скільки – люди, вимушено звільнені з роботи через кризу.

Наразі ж, за словами начальника міліції громадської безпеки, більшість затриманих порушників називають себе безробітними, щоб уникнути розголосу на місці роботи, а перевірити цю інформацію міліція практично не може. О.САВЧЕНКО навів приклад, що під час експерименту з вилучення автомобілів, припаркованих з порушенням правил у Печерському районі столиці, 90% водіїв, сплативши штрафи, у протоколах вказали, що є безробітними.