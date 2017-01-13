У ЄС розробили "інструкцію" з виявлення прокремлівських тролів (відео)

У Європейському Союзі розробили "інструкцію" з виявленні прокремлівських тролів. Відповідне відео опубліковано на сторінці представництва ЄС в Україні у Facebook.

Зокрема, в "інструкції" міститься 4 кроки: ідентифікація троля, вивчення питання, позначення та ігнорування.

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Найбільш детально описується 1-йкрок – ідентифікація. Зокрема, зазначається, що троль пише коментар довший ніж 4 рядки, який не стосується контексту, має безліч помилок та викладений у агресивній манері.

Як повідомляв УНІАН, Європа, де Німеччина і Франція в цьому році переживатимуть вибори, зводять оборону для протистояння можливим кібератакам Росії і дезінформації, що розгойдують західну політику.