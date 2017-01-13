Генштаб назвав дату зборів першої черги резервістів (відео)

"Відповідно до плану бойової підготовки, починаючи з 17 січня 2017 року на базі однієї з механізованих бригад оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗС України розпочнуться збори з особовим складом оперативного резерву 1 черги", - повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначається, тривалість зборів складатиме 30 діб. На збори планується залучити понад тисячу військовослужбовців-резервістів.

Згідно з повідомленням, у 2017 ЗСУ планують наростити кількість резервістів, продовжити тривалість та інтенсивність проведення занять.