Японія передала Україні медобладнання вартістю понад 22,5 мільйони гривень

У церемонії передачі обладнання взяв участь президент Петро Порошенко, заступник виконавчого директора Офісу проектної підтримки ООН Віталій Ваншелбойм та посол Японії в Україні Сігекі Сумі, який вручив сертифікати на відповідне медичне обладнання, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

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Захід відбувся в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Невідкладна підтримка в Україні спроможності надання медичної допомоги».

«Сьогоднішня передача медичного обладнання є не лише прикладом співпраці України, Організації Об'єднаних Націй та Японії, а ще й першою подією Року Японії в Україні, яка символізує тісну взаємодію між Україною та Японією», - наголосив глава держави.

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Президент зазначив, що раніше таким обладнанням, в першу чергу, забезпечувалися лікарні, які обслуговують високопосадовців, а нині за його дорученням першочергово високотехнологічним новітнім медичним обладнанням оснащуються військові госпіталі.

«Це чітко відображає ті пріоритети, які є сьогодні у мене, як у президента, у командування прикордонних військ, ЗСУ, щоб ви - найкращі українці, герої, еліта країни отримували належну допомогу. Впевнений, ви її тут отримаєте», - сказав Порошенко під час спілкування із військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у госпіталі.

Серед переданого обладнання - комп’ютерний томограф Toshiba 2016 року, відеоендоскопічний комплект Olympus, цифрова рентгенівська система Calypso. Донором проекту виступив уряд Японії за сприянням Офісу проектної підтримки ООН (UNOPS). Загальний бюджет становив 22 млн 502 тис. грн.

Як повідомив президенту начальник відділення діагностики госпіталю ДПСУ Василь Петренко, нове обладнання дозволить здійснювати високоточну діагностику та надавати якісну медичну допомогу, в першу чергу, пораненим воїнам АТО, які прибувають до медустанови на лікування, ветеранам АТО, прикордонникам та членам їхніх родин. Всі послуги для них надаватимуться безкоштовно.

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Президент та посол Японії в Україні ознайомилися роботою кабінету комп’ютерної томографії, оглянули обладнання відділення променевої діагностики, зокрема новітню рентгенівську систему, відеоендоскопічний комплект, а також перевірили умови роботи медичного персоналу.

Передаючи сертифікати голові Держприкордонслужби Віктору Назаренку, Сумі зазначив, що радий передати обладнання і висловив сподівання, що воно допоможе покращити лікування і військовослужбовців, і цивільних громадян.

Порошенко також ознайомився з умовами стаціонарного лікування хворих, забезпеченням медичним обладнанням та відвідав прикордонників, які отримали поранення під час виконання завдань в зоні проведення АТО.

Довідка. Госпіталь почав працювати у 1984 році. Нині він має п’ять клінік та інші окремі медичні підрозділи на 300 місць. З початку російської агресії на сході країни медичний персонал Центрального клінічного госпіталю брав участь в посиленні лікувальних підрозділів на лінії розмежування, а також здійснював виїзди до органів Держприкордонслужби в зону проведення антитерористичної операції. Силами мобільних лікарських бригад проводилась евакуація поранених і хворих із лікувальних закладів ЗСУ та інших медустанов областей, прилеглих до районів, де відбуваються бойові дії. 26 співробітників Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби є учасниками АТО.