Харків'янин просить прибрати пам'ятник "червоноармієць у будьонівці" в парку "Юність"

Обеліск "Орлятко" знаходиться в парку "Юність" з боку вулиці Полтавський Шлях, пише 057.ua.

Автор петиції пропонує замість обеліска встановити фонтан або пам'ятник на честь учасників АТО.

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"Згідно із Законом України про декомунізацію пропоную демонтувати пам'ятник у вигляді стели з головою червоноармійця в будьонівці, який знаходиться у сквері "Юність" по вулиці Полтавський Шлях. Цей пам'ятник не має ніякої історичної або культурної цінності, а голова червоноармійця в будьонівці символізує бойовиків забороненої комуністичної партії, які захопили наше місто в роки Громадянської війни. Краще на цьому місці зробити фонтан або пам'ятник на честь молодих харків'ян, які пішли добровольцями захищати Україну до АТО", - написав Олександр.

На сьогоднішній день петиція зібрала 17 підписів.