Долар в обмінниках Києва сягнув 9,20 грн

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва сягла 9,20 грн., євро – 13 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні до долара:

«ПриватБанк»: долар США – 8,10/8,25 грн., євро – 11,30/11,70 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,40/8,85 грн., євро – 11,40/12,50 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,90 грн., євро – 11,60/12,60 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,30/8,95 грн., євро – 11,60/12,60 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 8,25/8,85 грн., євро – 11,50/12,70 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 8,00/8,40 грн., євро – 10,50/11,50 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,40/8,85 грн., євро – 11,4312/12,35 грн.

Нацбанк сьогодні знову знизив офіційний курс гривні на 8 копійок – до 7,7383 грн./дол. США. Офіційний курс гривня/євро становить 10,5937 грн.

Довідка УНІАН. З 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 скасував обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% та обмеження маржі на рівні 3% Національний банк запровадив постановою №319 у листопаді та жовтні ц.р. відповідно.