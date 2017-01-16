Бойовики обмежили ввезення продуктів на окуповану територію до 50 кг на людину - Оліфер

Про це за підсумками засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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«Ми з жалем відзначаємо, що з боку ОРДО робота КПВВ «Золоте» залишається заблокованою. Крім того, незважаючи на те, що в 2016 році Україна збільшила максимально допустиму вагу продуктів, дозволену для ввезення на непідконтрольні території Донбасу з 50 до 75 кг, представники ОРДО обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину», - написала Оліфер.

Також вона повідомила, що українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заявила про зрив перемир’я бойовиками.