ЗСУ прийняли на озброєння комплект десантної парашутної системи "Dedal"

За її словами, десантна парашутна система “Dedal” призначена для виконання навчально-тренувальних, бойових та інших видів стрибків з парашутом окремими особами або групами з повним штатним озброєнням і спорядженням парашутистів-десантників усіх спеціальностей з військово-транспортних літаків і вертольотів.

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Парашутна система може використовуватися для базової повітрянодесантної підготовки, професійних тренувань та бойової підготовки.

Максимальна висота застосування десантної парашутної системи - 8 кілометрів, площа куполу - 83 квадратних метри, мінімальна висота десантування - 100-200 метрів, вертикальна швидкість зниження парашутиста - не більше 5 метрів на секунду.