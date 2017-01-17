Проблему із вкрай низькою оплатою праці присяжних розв'язано - суддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Дячук сказав, раніше присяжні добилися перегляду розміру оплати своєї праці: "29 вересня вступила в дію оновлена редакція закону про судоустрій, де вирішено питання грошової винагороди присяжним».

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Ця винагорода, підкреслив Дячук, прирівняна до суддівської. «Не 32 гривні за місяць, а суддівський оклад 16 000 грн. Але вони отримують не місячний оклад, а лише враховуючи час, потрачений на судове засідання. Рахується погодинно", - пояснив суддя.

Як повідомляв УНІАН, раніше присяжні у справі екс-"беркутівців" заявляли про самовідвід через низьку оплату, але згодом погодилися далі працювати.