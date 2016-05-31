Суддя у справі екс-беркутівців удруге відмовився міняти присяжних

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на засіданні Горошинський подав клопотання про відвід усіх п'яти присяжних, висловивши сумнів у їхній неупередженості, оскільки раніше вони заявляли про самовідвід, а згодом погодилися далі працювати, хоча обставини, на які вони посилалися при самовідводі (низька оплата праці), не змінилися.

Читайте такожСуд повернув ГПУ на доопрацювання обвинувальний акт стосовно екс-командира харківського "Беркута"

Як повідомляв УНІАН, 24 травня п'ятеро присяжних у справі колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» заявили самовідвід. Вони пояснили своє рішення малою винагородою, яка становить від 40 до 60 грн за одне судове засідання. Також присяжні заявили про відсутність компенсації за проїзд Києвом до Святошинського райсуду. Суд не задовольнив самовідвід присяжних.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Павла Зінченка та Сергія Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

Читайте такожГПУ ідентифікувала ще двох беркутівців, які розстрілювали активістів Майдану

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців»: Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.