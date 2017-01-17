У Нацгвардії стартували зимові навчання (відео)

Вони мають відпрацювати навички поводження зі зброєю, тактичну медицину та тилове забезпечення, передає 5 канал.

Під час вишколу для бійців намагалися створити умови, максимально наближені до бойових дій.

"Тут нас навчають, як правильно захищати громадян, захищати військові споруди, державні, адміністративні споруди, як правильно користуватися спецзасобами. Так ми удосконалюємо свою фізичну підготовку", – розповідає строковик Володимир Дивнич із Прикарпаття.

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Як безпечно користуватися усіма видами зброї – від ножа і до гранатомета – солдатів навчають досвідчені командири. Вони застерігають, що поранити може навіть холостий патрон.

На одному з майданчиків навчають основ тактичної медицини. Щоб наблизити обстановку до бойової, командири вмикають звуки обстрілів і навмисно заважають виконувати завдання.

"Бувають моменти, коли хтось поранений, ви надаєте йому допомогу, а поряд будуть бігти та казати: "Заспокойся, кинь його, він все одно помре", і він продовжуватиме вам це кричати. Проте, ви не повинні, незважаючи на всі ці подразники, (робити те, що говорять). Ви маєте з холодним розумом рятувати побратима", – каже психолог військової частини Нацгвардії Ігор Проценко.

Зазначимо, що у цих навчаннях беруть участь одночасно понад три сотні нацгвардійців. Вишкіл для кожного із загонів триває впродовж 20 хвилин.