Міліція арештувала 8 шахраїв, які відмивали мільйони

Фахівці Головного управління податкової міліції ДПА України викрили організовану злочинну групу, що діяла у банківсько-фінансовій сфері та спеціалізувалася на незаконній легалізації „тіньових” коштів.

Крім того, злочинний синдикат надавав послуги з ухилення від сплати податків для сотень підприємств з різних регіонів України та виводу валюти за кордон, повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції ДПА України.

Податкові міліціонери відстежували діяльність шахраїв більше року. За цей час було встановлено і задокументовано протиправну діяльність понад 20 активних членів групи, серед яких троє колишніх працівників податкової міліції та один колишній керівник районної податкової інспекції.

Виявилося, що тіньова структура мала надзвичайно широкі масштаби діяльності – рух коштів підконтрольними групі фіктивними підприємствами щорічно становив близько 1 мільярда гривень. Протягом 2006 року основним напрямком злочинної діяльності махінаторів було надання послуг з проведення так званих псевдоекспортних операцій на сотні мільйонів гривень. Згодом вони переорієнтувались на новий вид злочинної діяльності – конвертацію коштів.

Податківці мали взяти шахраїв „на гарячому”. Однак напередодні виявилося, що зловмисники знають про те, що потрапили до поля зору правоохоронних органів. Тому оперативники податкової міліції розпочали знешкодження конвертаторів на добу раніше, ніж планувалося.

Одночасно було проведено 15 обшуків у „тіньових” офісах, а також місцях проживання активних учасників на території Києва, Дніпропетровської, Рівненської, Луганської, Львівської областей. Крім того, встановлено 12 псевдодиректорів підконтрольних групі фіктивних підприємств.

За результатами проведених заходів вилучено близько 400 тис. гривень готівки, десятки печаток фіктивних фірм та 40 комплектів комп’ютерної техніки, яка використовувалась у незаконній діяльності. На розрахункових рахунках арештовано понад 1 млн. гривень.

Незабаром вдалося затримати і 16 активних учасників групи, з яких згодом заарештували 8 основних фігурантів злочинного синдикату.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що останні мають у власності нерухомість і валютні рахунки у Хорватії та Туреччині. На власних депозитних рахунках в українських банках ними акумульовано мільйони гривень, у власності мають автомобілі останніх моделей “Мерседес”, “БМВ”, “Лексус”, “Кадилак”. Під час обшуків в організаторів та учасників злочинної групи вилучено недійсні посвідчення працівника податкової міліції та посвідчення помічника народного депутата і ветерана міліції з ознаками підробки.

На сьогодні проводиться комплекс заходів з відпрацювання кількох сотень підприємств, які користувались послугами зловмисників, також встановлюються місця знаходження керівників та засновників понад 50 підконтрольних групі фіктивних підприємств.

Стосовно організаторів та учасників злочинної групи, які знаходяться за гратами, порушено кримінальну справу. Триває слідство.