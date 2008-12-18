Газпром технологічно готовий перекрити газ Україні

ВАТ «Газпром» технологічно готове припинити постачання газу Україні з 1 січня 2009 року.

Про це на прес-конференції в Москві заявив офіційний представник правління компанії «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«З урахуванням того, який обсяг газу надходить для споживачів України – це приблизно 10% від видобутку, і, відповідно, з тими можливостями нашої системи - це той діапазон, який ми можемо регулювати», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він зазначив, що в літній період, коли споживання газу скорочується саме на цей обсяг (10%), скорочується видобуток газу.