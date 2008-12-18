Порошенко заявляє про високу якість золотовалютних резервів

Золотовалютні резерви України мають якісну структуру й високий рівень ліквідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.

Він спростував інформацію, що була оприлюднена в деяких ЗМІ, про нібито поганий стан золотовалютних резервів і про існування в їх структурі проблемних активів.

П.ПОРОШЕНКО заявив, що інструменти в американській валюті, які знаходяться в структурі резервів, мають хорошу прибутковість, рівень ліквідності всіх інструментів дуже хороший і в структурі не присутній жоден інструмент із рейтингом нижче А.

За інформацією голови Ради НБУ, в структурі резервів немає облігацій ні Freddy Mac, ні Fannie Mae. Ці папери були продані ще до падіння із забезпеченням відповідної прибутковості.

За словами П.ПОРОШЕНКА, золотовалютні резерви перевіряв зовнішній аудитор на початку 2008 року. Крім того, відповідний аудит був застосований перед початком співпраці з Міжнародним валютним фондом. «Вони підтвердили безпеку й ліквідність золотовалютних активів», – сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, валові міжнародні резерви Національного банку України в листопаді ц.р. збільшилися на 2,6%, або 819 млн. дол., – до 32 млрд. 742,68 млн. дол. (з урахуванням траншу МВФ).