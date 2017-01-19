На Львівщині майже дві сотні нацгвардійців організовано занурились в ополонку (відео)
14:38, 19 січня 2017Суспільство
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До озера на навчальному полігоні військовослужбовців привезли організовано кількома автобусами.
Кадр з відео ТСН
Ополонку вирубали у формі хреста, довкола постелили гілки хвої, щоб не було слизько. На березі водойми священик провів молитву і благословив нацгвардійців на купіль. Далі військові по черзі тричі занурювали в ополонку.
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