Профспілки вимагають перевірити нечесних власників підприємств

Національний форум профспілок України (НФПУ) вимагає від уряду невідкладно перевірити, як роботодавці виконують свої соціальні зобов’язання перед працівниками.

Про це УНІАН повідомив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

«Усі власники підприємств за умовами приватизації брали на себе чіткі зобов’язання – стосовно збереження робочих місць, забезпечення працівників соціальним пакетом та відповідними соціальними гарантіями. Тепер, посилаючись на економічну кризу, чимало власників ці зобов’язання не виконують», - констатує він.

М.ЯКІБЧУК наголошує, що значні кошти, зароблені в Україні українськими робітниками, власники вивели за кордон, і «було би наївно вірити», що у цих власників «немає коштів». Відтак, підкреслює профспілковий лідер, уряд повинен відреагувати на таку безчесну політику деяких власників, добиваючись для них і адміністративної, і кримінальної відповідальності.

На думку М.ЯКІБЧУКА, в умовах економічної кризи підприємства, керівництво яких не виконало своїх соціальних зобов’язань перед працівниками, мають бути добровільно повернуті державі – з тим, щоб потім їх було передано в руки відповідальних власників. Досі це не вдавалося через корумповану систему судів, тому влада має задіяти всі можливі механізми впливу на ситуацію, наголосив М.ЯКІБЧУК.

Голова НФПУ також вважає, що до перевірки нечесних власників має долучитися і Президент України, який повинен надати цьому процесові, принаймні, політичну підтримку.

«Криза – це момент істини. Дії уряду, влади і політиків в цілому покажуть, чиїм інтересам вони служать – роботодавців чи людей праці», - наголосив М.ЯКІБЧУК.