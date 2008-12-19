Малий і середній бізнес проведе антикризову конференцію

У вівторок, 23 грудня 2008 року, о 10:00 в Українському Домі (м. Київ, вул. Хрещатик, 2) розпочнеться Перша національна антикризова конференція малого та середнього бізнесу України.

Підприємці оголосять список державних службовців, що знищують малий та середній бізнес в Україні та вимагатимуть введення надзвичайного стану у зв’язку з неконтрольованістю ситуації в країні.

Оргкомітет заходу: т. 221-07-77