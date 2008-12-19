У Києві завтра - сніг та дощ

Завтра майже по всій Україні йтимуть сніг і дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра буде хмарно. У східних областях без істотних опадів; температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу. На решті території сніг та дощ, в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, а вдень також в Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні опади; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму, Одещини та на Закарпатті 3-8° тепла. В Україні, окрім східних та західних областей, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; на Одещині, Вінниччині, Кіровоградщині, Черкащині, Житомирщині, Київщині, Миколаївщині та Херсонщині місцями сильна ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та в східних областях пориви 15-20 м/с, в Приазов`ї 25 м/с.

21-22 грудня в Україні збережеться хмарна погода. У південній та західній частині невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, 21 грудня у південних областях та в Криму опади, місцями сильні; температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі 22 грудня 1-6° морозу), вдень в Криму та на Закарпатті 1-6° тепла. У східній частині без істотних опадів; температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу. На решті території 21 грудня невеликий сніг, 22 грудня без істотних опадів; на дорогах ожеледиця; температура вночі 21 грудня 1-7° морозу, 22 грудня 5-11° морозу, вдень 0-5° морозу. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 5-12 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

23-24 грудня в Україні часом невеликий та помірний сніг, мокрий сніг, в Криму та на півдні Одещини дощ з мокрим снігом. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла; у західних та південних областях вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 1-6° тепла.

У Києві завтра буде хмарно. Сніг та дощ; ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

По області також хмарно. Йтиме сніг та дощ; ожеледь, місцями сильна ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

21-22 грудня на Київщині хмарно. 21 грудня невеликий сніг, 22 грудня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 21 грудня 2-7° морозу, 22 грудня 6-11° морозу; вдень 0-5° морозу.

23-24 грудня у столичному регіоні невеликий сніг, мокрий сніг, лише вночі 23 грудня без істотних опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.