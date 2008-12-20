Уряд за зменшення ПДВ і податку на прибуток

Уряд виступає за зменшення податку на додану вартість (ПДВ) і податку на прибуток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в програмі «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

Прем`єр повідомила, що на завтрашньому засіданні уряду планується схвалити законопроекти про зниження цих податків.

Крім того, вона зазначила, що Кабмін планує схвалити законопроект про введення єдиного соціального податку.

«Власне, сьогодні ми хочемо дати дихати бізнесу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що на завтрашньому засіданні уряд має намір розглянути 11 законопроектів, зокрема й антикризових.

Крім того, на завтрашньому засіданні планується затвердити програму діяльності уряду на 2009 рік, додала Ю.ТИМОШЕНКО.