Верховний Суд та Рада суддів хочуть знати, що коїться в судах

Верховний Суд України та Рада суддів України вивчають стан здійснення судочинства адміністративними судами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, рішення про здійснення вивчення стану здійснення судочинства адміністративними судами прийняте головою Верховного Суду України Василем ОНОПЕНКОМ та головою Ради суддів України Петром ПИЛИПЧУКОМ.

Відповідно до спільного розпорядження, утворено робочу групу, яка у період з 16 грудня 2008 року по 1 лютого 2009 року здійснюватиме це вивчення та надасть адміністративним судам методичну допомогу.

До складу робочої групи входять судді та працівники апарату ВСУ, судді Вищого адміністративного та Вищого господарського судів України, судді загальних апеляційних та місцевих судів, члени Ради суддів України та працівники Державної судової адміністрації.

Робоча група вивчає стан здійснення правосуддя, зокрема, Вищим адміністративним судом України, Львівським апеляційним адміністративним судом, а також Івано-Франківським та Львівським окружними адміністративними судами.

Після завершення вивчення його матеріали будуть подані голові Верховного Суду та голові Ради суддів для вирішення питання про їхній розгляд на спільному засіданні Президії ВСУ та президії Ради суддів.

Окремо вивчаються обставини та дотримання законодавства при проведенні процесуальних дій правоохоронними органами у Львівському апеляційному суді та Івано-Франківському окружному адміністративному суді.