Ющенко присвоїв звання «Заслужений вчитель України» п’ятьом педагогам
(прізвища, міста, школи)
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв почесне звання «Заслужений вчитель України» п’яти педагогам - переможцям Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2006».
Зокрема, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно:
Аллі КОБЕВЦІ – учительці Чернівецької школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 27;
Вікторії МАРИНЮК – учительці гімназії № 1 імені А. П. Бистріної міста Одеси;
Валентину МЕЛЬНИКУ – учителеві ліцею інформаційних технологій міста Олександрії, Кіровоградська область;
Олегу ПАРИШУ – учителеві загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 із профільним навчанням міста Артемівська, Донецька область;
Тамарі РИХЛИК – учительці Димерської гімназії Вишгородського району, Київська область.
Указ розміщено на офіційному сайті глави держви.