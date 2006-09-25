Ющенко присвоїв звання «Заслужений вчитель України» п’ятьом педагогам

(прізвища, міста, школи)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв почесне звання «Заслужений вчитель України» п’яти педагогам - переможцям Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2006». Зокрема, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно: Аллі КОБЕВЦІ – учительці Чернівецької школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 27; Вікторії МАРИНЮК – учительці гімназії № 1 імені А. П. Бистріної міста Одеси; Валентину МЕЛЬНИКУ – учителеві ліцею інформаційних технологій міста Олександрії, Кіровоградська область; Олегу ПАРИШУ – учителеві загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 із профільним навчанням міста Артемівська, Донецька область; Тамарі РИХЛИК – учительці Димерської гімназії Вишгородського району, Київська область. Указ розміщено на офіційному сайті глави держви.

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