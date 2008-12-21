Як дешевше накрити новорічний стіл

У Вінниці 20 і 27 грудня відбудуться передноворічні ярмарки, які пройдуть під гаслом "Купуй вінницьке!".

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ і зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

"У ярмарку візьмуть участь більше 30 підприємств Вінниці та області, які представлять жителям міста широкий асортимент продуктів харчування. Крім того, це і антикризовий захід, спрямований на підтримку підприємств харчової промисловості регіону", - повідомив начальник Управління розвитку споживчого ринку і послуг міської ради Сергій КУДЛАЄНКО.

За його словами, вінничани таким шляхом зможуть за прийнятними цінами придбати все необхідне для святкового столу, а заразом - і підтримати вінницького товаровиробника.

"Ярмарки проходитимуть дві суботи поспіль напередодні Нового року з 7-ї години ранку і до 14-ї годин на проспекті Юності, де буде перекрито рух транспорту. Підприємці, які продаватимуть свою продукцію під час ярмарку, за місце не платитимуть", - повідомив він.

"Для того, щоб на ярмарок не потрапили «фальшиві» підприємці, кожному виробникові видаватимуть спеціальні запрошення, по яких вони зможуть реалізовувати свою продукцію. Адже вже були випадки, коли деякі псевдовиробники купували товар на оптових ринках, а потім перепродували його на ярмарку", - зазначив С.Кудлаєнко.