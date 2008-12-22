Фірташ прогнозує складні переговори з Росією про газ

Бізнесмен Дмитро ФІРТАШ прогнозує складні переговори між Україною та Росією щодо постачання газу.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

Д.ФІРТАШ звернув увагу, що сьогодні Україна має 3 млрд. 200 млн. доларів боргу на 1 січня 2009 року і що поки наша країна перерахувала лише 1 млрд. «Тепер ми чуємо про те, що грошей немає, і не розуміємо що робити. А потрібно було поставити інше запитання – куди поділись гроші (НАК «Нафтогазу України» – УНІАН) за проданий газ, і куди вони пішли», - сказав він.

Він назвав риторичним запитання, чи залишиться в наступному році «РосУкрЕнерго» основним постачальником газу в Україну. «Ми обговорюємо його кожен рік , давайте подивимось, як все завершиться. Насправді ситуація складна, тому що Україна ніколи, починаючи з 1995 року, ще ніколи не накопичувала таких великих боргів», – наголосив Д.ФІРТАШ.

На його думку, переговори з «Газпромом» будуть складними. «Для Росії, однозначно, буде складним питанням ухвалення рішення, тому що треба розуміти, як будуть закриватись ці борги», - додав він.