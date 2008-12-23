Тимошенко пояснила, на що витратить півмільярда доларів кредиту

Надання Україні позики Світового банку в розмірі 500 млн. доларів на політику розвитку є вагомим кроком для збалансування державного бюджету України до кінця поточного року.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні уряду.

Прем’єр-міністр наголосила, що отримання позики Світового банку є надзвичайно важливим, оскільки це свідчить про виконаня значної частини програми реформ.

“Продовження цих реформ сприятиме досягненню успіхів в економічній, регуляторній, законодавчій і соціальній сферах, а також у сфері державного управління і фінансового менеджменту”, - сказала глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що, підписавши угоду, сторони досягли порозуміння в питанні переорієнтування фінансово-бюджетної політики на підтримку економічного зростання і захист вразливих груп населення, а також щодо гарантування державних інвестицій для продовження модернізації інфраструктури та сфери державних послуг. Крім того, підкреслила глава уряду, в угоді враховані потреби з реструктуризації і рекапіталізації в банківському і корпоративному секторах з метою запобігання кредитній кризі.

Прем’єр-міністр наголосила, що кошти, виділені Україні, надійдуть в державний бюджет ще до кінця цього року.

“Ми надзвичайно цінуємо політику Світового банку, яка дозволяє нам отримувати від Світового банку найбільш конкурентно спроможні за вартістю ресурси”, - зазначила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 грудня, Україна та Світовий банк підписали в Києві угоду про виділення Україні 500 млн. дол. – третього траншу кредиту на політику розвитку.

Від імені України документ підписав міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, від Світового банку – директор у справах України, Білорусі та Молдови Мартін РАЙЗЕР.