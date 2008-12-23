В Україні поліпшилася демографічна ситуація

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє про покращення демографічної ситуації в Україні.

Про це Ю.ПАВЛЕНКО сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Ми маємо досить позитивну демографічну тенденцію. Протягом цього року з’явилася тенденція до покращення демографічної ситуації. Так, чисельність населення України становить 46 млн. 200 тис. 876 осіб. Загальне природне скорочення становило 180 тис. 826 осіб проти 2007 року, коли ця цифра становила майже 195 тисяч”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр також повідомив, що за 11 місяців цього року в Україні народилося 328 тисяч 782 дитини проти 313 тисяч 115 новонароджених у 2007 році.

“Ми ще не перевалили через бар’єр кількості народжених і кількості померлих, але тенденція цього року зберігалася достатньо позитивною і ми хочемо вірити, що і наступного року вона збережеться”, - додав він.